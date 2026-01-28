L' aeroporto di Bari nella Top 15 europea | traffico di passeggeri aumentato del 16% in 9 anni

L’aeroporto di Bari entra nella classifica dei primi 15 scali europei per crescita del traffico. In nove anni, il numero di passeggeri che passano da questa struttura è aumentato del 16 per cento. Un risultato che sorprende chi lavora nel settore e conferma l’importanza del ‘Karol Wojtyla’ come punto di riferimento per i viaggi in Europa.

I risultati dello scalo del capoluogo pugliese sono stati messi in luce nella classifica composta, da Euronews, attraverso le rilevazioni dell’Airports Council International L’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari entra nella Top 15 degli scali europei con la maggiore crescita del traffico passeggeri. Il traguardo raggiunto è riportato in un approfondimento pubblicato da Euronews e basato sulle rilevazioni dell’Airports Council International (Aci) relativi al primo semestre del 2025. Lo scalo barese si è inserito, ormai stabilmente, nella lista degli aeroporti più dinamici del Vecchio Continente, contando su uno dei trend di sviluppo più significativi nel contesto europeo.🔗 Leggi su Baritoday.it

L’aeroporto di Bari si piazza tra i 15 più cresciuti d’Europa in termini di traffico passeggeri nel primo semestre del 2025.

