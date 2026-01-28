Lacey Fletcher — La verità sulla ragazza fusa con il suo divano

La storia di Lacey Fletcher ha scioccato molti. Una ragazza di 38 anni è stata trovata ormai irriconoscibile, fusa con il suo divano, in una casa di Memphis. I vicini avevano segnalato strani odori e rumori sospetti, ma nessuno si aspettava di trovare una scena così allucinante. Le autorità hanno aperto un’indagine e ora cercano di capire come sia potuto succedere, mentre la famiglia di Lacey si trova nel dolore e nello shock.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.