Lacey Fletcher — La verità sulla ragazza fusa con il suo divano

La storia di Lacey Fletcher ha scioccato molti. Una ragazza di 38 anni è stata trovata ormai irriconoscibile, fusa con il suo divano, in una casa di Memphis. I vicini avevano segnalato strani odori e rumori sospetti, ma nessuno si aspettava di trovare una scena così allucinante. Le autorità hanno aperto un’indagine e ora cercano di capire come sia potuto succedere, mentre la famiglia di Lacey si trova nel dolore e nello shock.
A volte ci imbattiamo in storie strazianti che non riusciamo a comprendere. Questa è una di quelle, consigliamo al lettore di procedere con cautela mentre legge la tragica storia di Lacey Fletcher e dell’abbandono che ha subito da parte dei suoi genitori. per saperne di più. A Baton Rouge, in Louisiana, solo pochi anni fa si è verificata una tragedia. I genitori della trentaseienne Lacey Fletcher sono stati condannati a 40 anni di carcere (di cui 20 con sospensione della pena) per un crimine orribile. Clay e Sheila Fletcher hanno pagato il prezzo per non aver spostato e aver trascurato la loro figlia trentaseienne, Lacey Fletcher, rimasta sul divano per 12 anni. 🔗 Leggi su Newsner.it
Il 3 gennaio 2022, a Slaughter, in Louisiana, Stati Uniti, la polizia ricevette una chiamata al 911 da Sheila Fletcher, 66 anni, e da suo marito Clay, i quali affermarono di aver trovato morta la loro figlia, Lacey Ellen Fletcher, 36 anni, seduta su un divano. Le inda - facebook.com facebook
