Lacchiarella | trovato cadavere in un’auto vicino alla chiesetta della Neve

Questa mattina a Lacchiarella, un uomo è stato trovato morto dentro un’auto parcheggiata vicino alla chiesetta della Neve, in frazione Villamaggiore. La scoperta è avvenuta intorno alle prime ore del giorno, quando alcuni passanti hanno notato il veicolo e hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno indagando sulle cause del decesso. Al momento, ancora non ci sono elementi certi sulla dinamica, ma non si esclude nessuna pista.

Lacchiarella, 28 gennaio 2026 - Un uomo è stato trovato senza vita nelle campagne di Villamaggiore, frazione di Lacchiarella, nei pressi della chiesetta della Neve. Il corpo si trovava all'interno di un'auto parcheggiata a lato della piccola chiesa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, dalla stazione di Lacchiarella, insieme ai soccorsi del 118 di Milano. Gli accertamenti. Da una prima valutazione, il decesso potrebbe essere stato causato da un malore, ma sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le cause della morte. Al momento non è ancora stata resa nota l'identità dell'uomo né da quanto tempo fosse deceduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lacchiarella: trovato cadavere in un'auto vicino alla chiesetta della Neve

