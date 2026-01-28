Tre giorni di spettacoli e laboratori hanno animato Chiusi, coinvolgendo circa ottanta giovani dai 5 anni in su. La Fondazione Orizzonti d’Arte, insieme al Comune e ai “Macchiati”, ha portato avanti il progetto “Welfare culturale, sfida vinta”, che utilizza il teatro come strumento di crescita e inclusione. Alla fine, 600 persone hanno assistito agli spettacoli, che hanno visto protagonisti bambini, studenti e adulti. Un’esperienza che ha dimostrato come il teatro possa unire e far crescere la comunità.

Ottanta allievi coinvolti, dai 5 anni fino all’età adulta, 600 spettatori, 3 giorni di spettacoli e eventi: sono questi i numeri delle finali dei " Teatri di Stagione ", i laboratori teatrali proposti dalla Fondazione Orizzonti d’Arte assieme al Comune di Chiusi e ai " Macchiati ", un progetto di Irene Bonzi e Alessandro Manzini che usa il teatro come strumento educativo all’interno delle scuole e durante i laboratori esterni. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Giannetto Marchettini e dal sindaco Gianluca Sonnini. Bambini, ragazzi e adulti sono stati coinvolti, a partire dal mese di settembre, in un percorso capace di unire formazione, espressione personale e relazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laboratori teatrale per tutti: "Welfare culturale, sfida vinta"

Il Comune di Napoli ha pubblicato la gara europea per l'affidamento dei Laboratori di Educativa Territoriale (LET), un servizio volto a sostenere le attività socio-educative per bambini e adolescenti di età tra 6 e 16 anni.

