La Volta Buona pagelle del 28 gennaio | l’ironia di Valentina Persia 9 e l’augurio a Sgarbi della De Grenet 8
Caterina Balivo torna con La Volta Buona e questa volta la puntata si apre con un sorriso. Valentina Persia fa il pieno di risate e ottiene il voto massimo: 9. La sua ironia contagiosa ha conquistato il pubblico, mentre Samantha De Grenet ha lasciato il segno con un augurio speciale a Sgarbi, che le vale un 8. Tra battute, ricette e racconti, la serata si conferma un mix di divertimento e spunti di attualità.
Nuovo appuntamento con Caterina Balivo e La Volta Buona. Nella puntata di oggi, come sempre, ospiti ed esperti si sono confrontati su temi di attualità, gossip e costume: tra le battute esilaranti di Valentina Persia, la ricette di Anna Moroni, i racconti di Samantha De Grenet e Annalisa Minetti non sono mancate sorprese e momenti divertenti. Il professore Calabrese contro tutti. Voto 5.. Come ogni mercoledì, la prima parte de La Volta Buona è dedicata al benessere. Insieme al professor Calabrese, Caterina Balivo ha passato in rassegna le diete più discusse del momento, da quella crudista-vegana a quella del piatto unico. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondimenti su Valentina Persia
La Volta Buona, le pagelle del 7 gennaio: lo scontro tra Samantha De Grenet e il legale di Evelina Sgarbi (5), il rapporto di Brigitte Bardot con il figlio (6)
Ecco le pagelle del 7 gennaio de La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo.
La Volta Buona, le pagelle del 21 novembre: l’amore segreto di Cucuzza (8), De Grenet disobbediente (9)
Ultime notizie su Valentina Persia
Argomenti discussi: La Volta Buona, pagelle 19 gennaio: Balivo fa le valigie (9), Tony Dallara poteva salvarsi (8); La Volta Buona, pagelle 21 gennaio: la furia di Calabrese (4), il bacio di Insegno (7), il ricordo di Valentino (10); Le 30 canzoni di Sanremo 2026, le pagelle in anteprima. La migliore è Ditonellapiaga, male Elettra Lamborghini; La Volta Buona, pagelle 22 gennaio: Al Bano compiaciuto (7), la carrambata di Caterina Balivo (8).
La Volta Buona, le pagelle del 27 gennaio: Caterina Balivo e i pronostici su Sanremo (8), Barbara Hary parla di Evelina e Vittorio Sgarbi (7)A La Volta Buona ampio spazio al Festival di Sanremo, ai big in gara e all’intervento di Barbara Hary sul rapporto tra Evelina e Vittorio Sgarbi ... dilei.it
La Volta Buona, pagelle 26 gennaio: minacce contro Alice De André (8), il vuoto dentro di Antonella Elia (0)Una puntata molto ricca di contenuti, con Caterina Balivo che ha dovuto fare i conti anche con le dichiarazioni problematiche di Antonella Elia ... dilei.it
"Un atto di egoismo mostruoso", ha detto commossa a La volta buona - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.