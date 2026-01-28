La Volta Buona pagelle del 28 gennaio | l’ironia di Valentina Persia 9 e l’augurio a Sgarbi della De Grenet 8

Caterina Balivo torna con La Volta Buona e questa volta la puntata si apre con un sorriso. Valentina Persia fa il pieno di risate e ottiene il voto massimo: 9. La sua ironia contagiosa ha conquistato il pubblico, mentre Samantha De Grenet ha lasciato il segno con un augurio speciale a Sgarbi, che le vale un 8. Tra battute, ricette e racconti, la serata si conferma un mix di divertimento e spunti di attualità.

Nuovo appuntamento con Caterina Balivo e La Volta Buona. Nella puntata di oggi, come sempre, ospiti ed esperti si sono confrontati su temi di attualità, gossip e costume: tra le battute esilaranti di Valentina Persia, la ricette di Anna Moroni, i racconti di Samantha De Grenet e Annalisa Minetti non sono mancate sorprese e momenti divertenti. Il professore Calabrese contro tutti. Voto 5.. Come ogni mercoledì, la prima parte de La Volta Buona è dedicata al benessere. Insieme al professor Calabrese, Caterina Balivo ha passato in rassegna le diete più discusse del momento, da quella crudista-vegana a quella del piatto unico.

Ecco le pagelle del 7 gennaio de La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo.

