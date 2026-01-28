La voce delle donne con cancro al seno arriva all' Olimpiade culturale Milano-Cortina

A pochi giorni dalla Giornata mondiale contro il cancro, l’Olimpiade culturale di Milano-Cortina 2026 si farà portavoce delle donne con tumore al seno metastatico. L’obiettivo è dare loro uno spazio per condividere le loro storie e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia. L’evento si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso le persone colpite dal cancro, e arriva proprio alla vigilia di una giornata internazionale dedicata alla lotta contro questa malattia.

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - A pochi giorni dalla Giornata mondiale contro il cancro, il 4 febbraio, a dare voce alle donne con tumore al seno metastatico è l'Olimpiade culturale di Milano-Cortina 2026. Parte da qui 'Due di noi sul divano rosa', iniziativa promossa da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia. Un 'divano rosa' per ospitare e raccogliere le testimonianze delle donne che convivono con il tumore al seno metastatico. Un'iniziativa che ha raccolto il plauso congiunto e il sostegno delle istituzioni a livello parlamentare, della Regione Lombardia e della Città Metropolitana di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Con l'apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, le città si riempiono di mostre, arte e iniziative che coinvolgono il pubblico.

