La statua della Vittoria Alata di Calvatone è arrivata a Milano, pronta per le Olimpiadi invernali. La scultura, simbolo della storia locale, sarà esposta durante gli eventi sportivi. La decisione di portarla in città ha suscitato molte reazioni tra gli abitanti di Cremona, che ora sperano in una buona riuscita della mostra.

Cremona, 28 gennaio 2026 – E’ arrivata a Milano per le Olimpiadi inverna li la Vittoria Alata di Calvatone. Dal primo pomeriggio di oggi la statua è collocata nell’ingresso di Palazzo Lombardia, dove rimarrà esposta sino al 16 marzo, in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Il prestito dell’opera, di proprietà del Comune di Cremona e custodita presso il Museo Archeologico “San Lorenzo”, era stato autorizzato dalla Giunta, su proposta dell’assessore alla Cultura Rodolfo Bona, il 21 gennaio scorso, dopo i necessari passaggi procedurali con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, e con la Direzione Generale Cultura della Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Vittoria Alata di Cremona è arrivata a Milano per le Olimpiadi invernali

Approfondimenti su Vittoria Alata Calvatone

La Vittoria Alata di Calvatone, simbolo storico di Cremona, sarà presente alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Le Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026 partiranno il 4 febbraio, due giorni prima dell’inaugurazione ufficiale a San Siro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Fabio Massimo Saldini è Commissario Straordinario per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Ultime notizie su Vittoria Alata Calvatone

Argomenti discussi: La Vittoria Alata di Calvatone pronta a partire per Palazzo Lombardia in occasione delle Olimpiadi. Sarà una vetrina di grande risalto per il patrimonio strorico e artistico della città; Al Capitolium di Brescia l’installazione di Francesco Vezzoli mette in dialogo la Vittoria Alata e l’Idolino di Pesaro; A Brescia la Vittoria Alata dialoga con l’Idolino di Pesaro. A farli parlare è Francesco Vezzoli; La Vittoria Alata di Calvatone protagonista alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

La Vittoria Alata è sbarcata a Palazzo LombardiaDal primo pomeriggio di mercoledì 28 gennaio la Vittoria alata di Calvatone è collocata nell’ingresso di Palazzo Lombardia, dove ... cremonaoggi.it

La Vittoria alata protagonista a Palazzo LombardiaFino al 16 marzo la copia della celebre statua romana sarà esposta in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali, valorizzando il patrimonio dei Musei Civici di Cremona e offrendo un important ... laprovinciacr.it

Vittoria Alata - Scuola di Volo. . Inizia il tuo viaggio nel mondo del volo con i numeri uno! Scopri il nostro pacchetto TUTTO INCLUSO a soli 5500€. Attestato di volo MONOPOSTO,BIPOSTO,FONIA. Zero costi nascosti! Ogni aspetto del corso è compreso, - facebook.com facebook