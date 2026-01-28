La polizia di Trump ha usato la forza in Minnesota, mentre la NBA ha scelto di non intervenire. La stagione di basket si conclude senza proteste in campo, senza azioni simboliche da parte dei giocatori. La decisione di non fermarsi è evidente, e il silenzio si fa più forte rispetto alle manifestazioni di protesta di prima.

La Nba non ha più voglia di protestare. È finita la stagione dei giocatori in piazza con i manifestanti, nessuna partita sospesa, nessun messaggio lanciato in mondovisione dai giocatori di basket. Lo sport americano non si ferma neanche di fronte alle scene da guerra civile di Minneapolis. La morte in strada dell’infermiere Alex Pretti, ucciso a sangue freddo dalla brutale polizia anti immigrazione inviata dall’amministrazione Trump, ha provocato smottamenti minimi nella più importante lega di pallacanestro del pianeta. La partita tra i Minnesota Timberwolves e i Golden State Warriors di sabato scorso – giorno dell’omicidio – è stata solo posticipata di ventiquattro ore: tra agenti federali e manifestanti in strada non c’erano le condizioni di sicurezza per ospitare un grande evento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La violenza della polizia di Trump in Minnesota, e la Nba che non ha il coraggio di fermarsi

La notte dell'NBA ha visto il ritorno dei Timberwolves, che hanno battuto i Golden State Warriors, interrompendo una serie negativa.

A fine 2025, Barron Trump, figlio del presidente americano, ha aiutato una ragazza in difficoltà durante una videochiamata, segnalando alle forze di polizia inglesi una situazione di violenza dell'ex ragazzo dell'amica.

