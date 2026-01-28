La Via Appia racconta la sua storia attraverso i vini | via all' ultimo convegno

La Via Appia torna al centro dell’attenzione con un convegno dedicato alla sua storia e al vino. Organizzato dall’Aps Brindisi, l’evento si tiene nell’ambito di diverse iniziative locali. Gli esperti e gli appassionati si riuniscono per scoprire come questa strada antica abbia influenzato le tradizioni vinicole della zona. È un’occasione per conoscere meglio il passato e il legame tra il territorio e la cultura del vino.

BRINDISI - L'Aps Brindisi e le Antiche Strade, nell'ambito delle attività dell'Accademia degli Erranti, del programma "Riusa Brindisi - Case di quartiere" e Statio Peregrinorum, presenta un convegno che promette di svelare il profondo legame tra la Via Appia e la cultura del vino. "La Via Appia lungo la storia: I vini della regina Viarum" è il titolo dell'evento che si terrà sabato 31 gennaio 2026, alle ore 17:30, presso la sala conferenze della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, situata in via Giovanni Tarantini 35, al primo piano dell'ex convento delle Scuole Pie.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

