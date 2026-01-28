La Via Appia racconta la sua storia attraverso i vini | via all' ultimo convegno

La Via Appia torna al centro dell’attenzione con un convegno dedicato alla sua storia e al vino. Organizzato dall’Aps Brindisi, l’evento si tiene nell’ambito di diverse iniziative locali. Gli esperti e gli appassionati si riuniscono per scoprire come questa strada antica abbia influenzato le tradizioni vinicole della zona. È un’occasione per conoscere meglio il passato e il legame tra il territorio e la cultura del vino.

