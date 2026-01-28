Una donna di 80 anni ha smascherato un falso carabiniere che tentava di truffarla nel suo quartiere, Nomentano, a Roma. La nonna ha fatto finta di credere alle sue parole e ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno arrestato il sospettato. La scena si è svolta davanti a casa sua, e il video dell’intera scena sta facendo il giro del web.

A Roma, nel quartiere Nomentano, un tentativo di truffa ai danni di una donna di ottant’anni si è concluso con un colpo di scena degno di un film poliziesco. Tutto è iniziato con la solita, drammatica telefonata: un uomo, spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri, ha cercato di convincere l’anziana che sua figlia fosse nei guai dopo aver causato un gravissimo incidente stradale. La richiesta per “risolvere il problema” senza finire in tribunale era la consegna immediata di denaro o gioielli. Il malvivente non poteva sapere che la figlia della donna si trovasse, in quel preciso momento, proprio lì accanto alla madre, sana e salva. 🔗 Leggi su Cultweb.it

La truffa perfetta? No: una nonna finge di cascarci e fa arrestare il falso carabiniere (VIDEO)

