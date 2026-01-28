La Trinacria Palermo fa il bis | è ancora sua la Supercoppa nazionale medici

La Trinacria Palermo torna sul podio e conquista per la seconda volta consecutiva la Supercoppa nazionale medici. La squadra, sostenuta dall’Omceo, ha battuto il Taranto in una partita combattuta, confermando la sua supremazia nel torneo 2025-2026. La vittoria rafforza la posizione della squadra che punta a continuare il suo momento di forma.

Secondo trionfo di fila. In finale vittoria per 5-2 contro il Taranto. Il tecnico Giuseppe Massei: "Occasione di aggregazione e di rappresentanza della categoria" La Asd Trinacria Palermo sostenuta dall’Omceo batte il Taranto e vince per la seconda volta consecutiva la Supercoppa nazionale medici 2025-2026. La finale, disputata il 25 gennaio scorso in Puglia, allo stadio comunale di Latiano, in provincia di Brindisi, ha visto la formazione palermitana imporsi con il punteggio di 5–2 contro il Taranto. La squadra, guidata dal neopresidente Sergio Fasullo e dall’allenatore Giuseppe Massei, ha consolidato così la sua leadership nel calcio tra professionisti sanitari, aggiungendo all’albo d’oro un altro trofeo importante, con grande merito dei medici Dario Costa e Giuseppe Rizzo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

