Daniel Day-Lewis ha deciso di cambiare vita, diventando un pugile irlandese. Ha passato due anni a allenarsi duramente, tra corde, sacchi e sessioni di sparring infinite. Non gli bastava imitare Danny Flynn sul ring, voleva vivere quella realtà. Ora, sulla scena, si mostra più autentico che mai.

Una palestra, guantoni cattolici che incrociano quelli protestanti, un ritorno da quattordici anni di prigionia; infine, due diversi fuochi: quello appiccato alle mura entro le quali erano ricominciati gli allenamenti e quello, mai spentosi, dell'amore tra Maggie e Danny, il pugile uscito di prigione dopo tutto quel tempo. Sullo sfondo l'IRA, e l'ira, acronimo e sentimento entrambi figli di una contrapposizione secolare. Corre l’anno 1995, e Daniel Day-Lewis ha già la fama di sapersi trasformare del tutto, completamente nei personaggi che interpreta. Quando, però, legge la sceneggiatura di "The Boxer", del regista Jim Sheridan, qualche molla dentro di lui scatta in modo diverso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La trasformazione di Daniel Day-Lewis, che divenne pugile e... irlandese

Approfondimenti su Daniel Day Lewis Boxe

Leonardo DiCaprio fa il suo nome tra i grandi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Daniel Day Lewis Boxe

Argomenti discussi: Daniel Radcliffe è quasi irriconoscibile dopo la trasformazione per il suo nuovo ruolo nel film biografico Wierd: The Al Yankovic Story; Come HP Large Format sta trasformando il workflow; Burberry registra un terzo trimestre positivo grazie alla strategia Burberry forward; Presenza fissa ai fashion show di Daniel Roseberry, anche Carla Bruni non è mancata alla sfilata Haute Couture di Schiaparelli.

La carriera di Daniel McVicar, dall’America all’Italia. L'uomo dietro al mito di BeautifulDaniel Joseph McVicar è uno di quei volti che riescono a lasciare un’impronta indelebile, non solo sullo schermo ma anche nella vita di chi lo incontra. Nato il 17 giugno 1958 a Independence, ... ilmessaggero.it

Non si vive di solo cinema.... Daniel Day-Lewis e Gary Oldman oggi allo stadio per la partita di Championship fra Millwall e Charlton. - facebook.com facebook