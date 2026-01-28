Quando la tempesta Chandra ha attraversato il nord dell’Inghilterra, la principessa del Galles ha deciso di non rinunciare agli impegni. Nonostante vento e pioggia, ha trovato un modo pratico per mantenere l’acconciatura intatta, senza annullare gli appuntamenti ufficiali all’aperto.

Q uando la tempesta Chandra ha colpito il nord dell’Inghilterra, molti si aspettavano che la Principessa del Galles avrebbe annullato gli impegni ufficiali all’aperto. Invece, Kate Middleton ha trasformato un potenziale disastro d’immagine in una lezione di pragmatismo, raccogliendo i capelli in una treccia laterale. La mattina era iniziata nel segno del rigore formale, con un blazer in tweed di Holland Cooper e i capelli sciolti in morbide onde, ma è stato nel pomeriggio, durante un’escursione tra fango, pioggia e vento, che il suo stile ha preso una piega decisamente inaspettata. Kate Middleton compie 44 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La tempesta non perdona neanche i reali. Così, la principessa ha trovato una soluzione molto pratica per non rovinare l'acconciatura

