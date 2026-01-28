La telenovela del Ponte di Caiazzano la rabbia di Codacons | Una vergogna nazionale

Il Codacons Cilento torna a chiedere risposte per il Ponte di Caiazzano. Da più di due anni, il ponte sulla Strada Provinciale SP51 tra Sassano e Padula resta chiuso, senza che nessuno abbia ancora deciso cosa fare. Le istituzioni regionali e provinciali sono state più volte sollecitate, ma la situazione rimane invariata. La rabbia dell’associazione dei consumatori cresce, e oggi parla di “vergogna nazionale”. La gente del territorio aspetta ancora una soluzione, ma finora nessuna notizia concreta.

Il Codacons Cilento lancia un nuovo appello alle istituzioni regionali e provinciali sul caso del Ponte sul fiume Caiazzano, lungo la Strada Provinciale SP51 Sassano–Padula, chiuso dal 29 ottobre 2021 e mai più riaperto. Il ponte, lungo 46 metri, rappresenta un’infrastruttura strategica per l’intero Vallo di Diano, collegando due poli di enorme valore storico e naturalistico. "Oggi, dopo anni di ritardi, rinvii e silenzi, la situazione è diventata - ha detto Lanzaram rappresentante di Codacons – una vergogna nazionale”. Bartolomeo Lanzara, a nome del Codacons Cilento, ha chiesto con forza un intervento immediato e chiarificatore a Roberto Fico, presidente della Regione Campania, a Vincenzo Napoli, Presidente della Provincia di Salerno, e Bruno De Maria, Difensore Civico della Regione Campania.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Caiazzano Ponte "Al Ponte di Caiazzano manca l’autorizzazione sismica": la denuncia dell'associazione Schierarsi Rabbia assoluta, la furia di Gattuso contro i tifosi: “Siete una vergogna” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Caiazzano Ponte Argomenti discussi: Esplosione del ponte di Crimea: condannati da Russia chiedono rilascio tramite scambio prigionieri; Io sono Farah: Episodio 5 - seconda parte Video; Via all’abbattimento del ponte sul Cavo Lagozzo per fare spazio ad uno più largo; Bozza decreto, Ciucci commissario straordinario del ponte sullo Stretto. BASSIGNANA - Il ponte di Bassignana assomiglia un po' a una serie tv in cui si aspetta il finale e quando ci arrivi scopri che c'è una nuova stagione. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.