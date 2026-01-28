La tassa di due euro sui piccoli pacchi verso il rinvio | quando inizieremo a pagarla e chi dovrà farlo

Il governo ha deciso di posticipare l’introduzione della tassa di due euro sui piccoli pacchi. Inizialmente prevista per quest’anno, la tassa entrerà in vigore dal 1° luglio 2026. La misura, pensata per colpire grandi aziende come Shein e Temu, dovrebbe aiutare il settore logistico a evitare ulteriori complicazioni nel breve termine. La decisione arriva dopo le proteste degli operatori e i dubbi degli esperti sulla fattibilità della tassa.

Dal 1° gennaio è entrata in vigore la tassa di 2 euro sui piccoli pacchi sotto i 150 euro provenienti da Paesi extra-Ue.

A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore una tassa di 2 euro sui pacchi, come previsto dalla Manovra di bilancio.

Che fine ha fatto la tassa di due euro sui pacchi? Si paga dal 15 marzoLa tassa sui pacchi da due euro, contributo per il lavoro delle dogane, è in una fase transitoria: sarà applicata a partire dal 15 marzo. Il rischio è che si paghi a campione. dday.it

