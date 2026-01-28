La Strada della Forra di Tremosine chiude ancora | quando e per quanto tempo

La strada della Forra di Tremosine chiude di nuovo per alcuni giorni. La chiusura è necessaria per lavori di messa in sicurezza. La strada, molto frequentata, rimarrà chiusa fino a nuova comunicazione. I residenti e i turisti devono trovare percorsi alternativi. La gestione annuncia che i lavori dureranno alcuni giorni.

Tremosine (Brescia), 28 gennaio 2026 – Ancora un periodo di chiusura, necessario per la messa in sicurezza, della strada della Forra di Tremosine. L’intervento è stato previsto nei mesi scorsi. La Provincia di Brescia questa mattina ha definito il cronoprogramma della seconda fase dei lavori necessari alla SP38 “Tremosine – Tignale”, a seguito della frana del dicembre 2023 che ha coinvolto la galleria del Camino. Il Consigliere provinciale delegato a Strade e Viabilità Paolo Fontana, in videoconferenza, ha incontrato il sindaco di Tremosine sul Garda Battista Girardi e il Presidente della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano Francesco Risatti e il funzionario del Settore Strade Enrica Savoldi, per condividere tempi e modalità operative dei cantieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La Strada della Forra, situata in Lombardia, è uno dei percorsi panoramici più suggestivi d’Italia.

