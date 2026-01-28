LA STORIA

Un nuovo documentario intitolato “La bocca del lupo” debutta su Hulu, dopo aver già trasmesso la serie tv dedicata alla sua storia. Alcune scene sono state girate a Perugia, città che ha visto protagonista di alcune riprese. La produzione si concentra sul racconto di un episodio importante e ora cerca di catturare l’attenzione degli spettatori con immagini e testimonianze legate a quel luogo.

1 Un nuovo documentario, “La bocca del lupo“ in anteprima sulla piattaforma Hulu, dove già è stata trasmessa la serie tv dedicata alla sua storia, di cui alcune scene sono state girate proprio a Perugia. E un nuovo ricordo che affiora dai cassetti della memoria. Amanda Knox torna a far parlare di sé con un post sul Instagram in coincidenza con il debutto del documentario. C’è una foto che immortale un cartello, una sorta di manifesto fatto in casa: “Free Amanda“. Il cartello annuncia un’iniziativa a sostegno di Amanda a cui partecipa in qualità di “guest speaker“, l’investigatore privato Paul Ciolino, e poi i difensori, gli avvocati Carlo Dalla Vedova e Luciano Ghirga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

