La storia di Giorgio P raccontata da Alemanno
La vicenda di Giorgio P. torna sotto i riflettori con nuovi dettagli. Alemanno ha condiviso alcuni passaggi del suo diario scritto in carcere con Fabio Falbo, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza. La storia si fa strada tra le pagine di un racconto intenso e senza filtri.
Firenze, 28 gennaio 2026 – In questi mesi vi ho dato conto del diario dal carcere dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno scritto insieme a Fabio Falbo, una lettura preziosa che merita attenzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La storia di Giorgio P. (raccontata da Alemanno)
