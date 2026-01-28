La storia dei Giusti di Castel Bolognese

Questa sera alle 21, a Castel Bolognese, si tiene un evento speciale alla biblioteca “L. Dal Pane”. Il Comune organizza un incontro per ricordare il Giorno della Memoria e parlare di chi ha aiutato gli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Un modo per onorare chi ha rischiato la vita per salvare altre persone in un momento difficile della storia.

La biblioteca comunale "L. Dal Pane" di Castel Bolognese ospita questa sera alle 21 l'incontro promosso dal Comune in occasione del Giorno della Memoria e dedicato al tema del salvataggio degli ebrei perseguitati nell'Italia occupata durante la Seconda guerra mondiale. L'appuntamento, dal titolo "Salvarsi e accogliere. Le relazioni di aiuto agli ebrei perseguitati nell'Italia occupata", mette al centro le storie di Pietro Liverani ed Emilia Renzi, due cittadini di Castel Bolognese riconosciuti come Giusti, che durante il passaggio del fronte nascosero e protessero per quattro mesi Sultana Ariè, salvandole la vita.

