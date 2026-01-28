La Stanza Blu promuove una riflessione sul lutto nell’infanzia

Sabato pomeriggio a Como, La Stanza Blu organizza un appuntamento per parlare di lutto e infanzia. Fabio Zambonin, medico e psicoterapeuta, guiderà una discussione sulla rappresentazione delle madri nelle opere di Giovanni Segantini. L’evento vuole offrire uno spazio di riflessione su un tema delicato, con un approccio diretto e concreto.

Sabato 31 gennaio alle 17.30, a Como, a partire da una conversazione dedicata alla raffigurazione delle madri nelle opere di Giovanni Segantini, condotta da Fabio Zambonin, medico, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta. La.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su La Stanza Blu Zona Blu promuove la prevenzione: donazioni alla Casa di Cura San Francesco Giornata per la vita, la pastorale familiare della diocesi di Chieti Vasto promuove un incontro di riflessione In occasione della 48ª Giornata per la vita, la diocesi di Chieti Vasto organizza un incontro di riflessione promosso dalla pastorale familiare. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su La Stanza Blu Argomenti discussi: La Stanza Blu promuove una riflessione sul lutto nell’infanzia; Dall’antico al contemporaneo: tutte le sfumature del blu egizio; Il consigliere lucano Picerno propone la Pet Therapy nel Piano Sanitario Regionale. La Stanza Blu promuove una riflessione sul lutto nell’infanziaLa perdita della madre, vissuta da Segantini a soli sette anni, costituisce infatti il baricentro di tutta la sua opera ... quicomo.it MR. BLU lo sa: Snoopy sembra innocuo. Ma mettilo in una stanza e guarda cosa succede. La stanza cambia tono. Le persone sorridono senza accorgersene. Secondo MR. BLU, questa è la definizione più elegante di design - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.