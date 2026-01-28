LA SQUADRA IN VETTA Recanati vittoria difficile Non c’è niente di scontato

La partita tra Recanati e Canosa si è conclusa con una vittoria difficile per i padroni di casa. La gara si è rivelata più complicata del previsto, con Recanati che ha dovuto sudare fino all’ultimo per portare a casa i tre punti. Nonostante la vittoria, il tecnico ha sottolineato che battere le squadre di bassa classifica non è più scontato come una volta, perché tutte le avversarie si presentano agguerrite e, in alcuni casi, più forti grazie ai rinforzi recenti. La lotta in vetta si

"La vittoria contro Canosa è stata abbastanza complicata come si pensava alla vigilia, del resto adesso battere le formazioni di bassa classifica non è affatto semplice perché tutte giocano alla morte e qualcuna si è anche rinforzata". Marco Schiavi (foto), coach della Svethia Recanati, parla del successo casalingo il cui risultato 84-68 potrebbe far pensare a una gara in discesa. "Invece è stata una partita combattuta in cui loro sono stati anche avanti, poi una volta ripresi e superati sono rimasti a lungo attaccati al match e quel vantaggio da noi acquisito non dava tranquillità. Nel finale il punteggio si è allungato".

