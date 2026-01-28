La sparatoria a Milano Mansouri e il clan dello spaccio | Zack potrebbe aver scambiato gli agenti per rapinatori di pusher

Una sparatoria si è verificata questa mattina a Milano. Gli agenti hanno inseguito un uomo, Mansouri, coinvolto in attività di spaccio, e durante il tentativo di fermarlo si sono verificati gli spari. Secondo le prime ricostruzioni, Zack avrebbe scambiato gli agenti per rapinatori di pusher e ha tentato di fuggire. La scena si è svolta in fretta, e ancora non si conoscono i dettagli esatti dell’accaduto. La polizia sta indagando per chiarire cosa abbia scatenato la sparatoria e se ci siano altre

Milano, 28 gennaio 2026 – “La mia idea era di rincorrerlo perché è una dinamica che si ripete sempre. Io stavo partendo e il collega sarebbe partito dietro di me”. Lo schema descritto dall’assistente capo indagato per l’omicidio di Abdelrrahim Mansouri è abbastanta intuitivo e si ripete quasi sempre nello stesso modo: se uno spacciatore vede un poliziotto, scappa per non essere fermato. E invece il ventottenne marocchino, che secondo le prime informazioni aveva addosso 70 grammi di hashish e 29 tra eroina e cocaina, non è fuggito. O meglio: “A un certo punto, da lontano, vicino all’ingresso, vedo due figure che inizialmente si avvicinavano verso di noi, poi uno l’ho perso di vista mentre l’altro inizialmente l’ho perso di vista e poi l’ho rivisto di nuovo avvicinarsi e di nuovo fermarsi”, ha messo a verbale il quarantunenne in forza al commissariato Mecenate e con una ventina d’anni di servizio spesi nel controllo del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La sparatoria a Milano, Mansouri e il clan dello spaccio: Zack potrebbe aver scambiato gli agenti per rapinatori di pusher Approfondimenti su Milano Sparatoria Sparatoria a Milano, nel 2016 Adberrahim Mansouri aggredì un carabiniere. Gli interrogatori, la bodycam e il colpo da 30 metri: cosa sappiamo La sparatoria a Milano nel 2016, avvenuta nel quartiere Rogoredo, ha coinvolto Adberrahim Mansouri durante un controllo anti-spaccio. Lo sparo letale e il colpo alla testa: così è stato ucciso Abderrahim Mansouri in via Impastato. Era legato al clan Mansouri che rifornisce di coca il bosco di Rogoredo In un'area isolata di via Impastato, a Milano, si è verificato un omicidio con colpo alla testa e sparo letale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Sparatoria Argomenti discussi: Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve; Sparatoria a Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne: Ci puntava un'arma. La pistola era a salve; Sparatoria a Milano, poliziotto apre il fuoco: morto un uomo di 28 anni; Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo. Milano, morto 28enne in sparatoria con polizia: Aveva pistola, forse a salve. Agente indagatoUn ragazzo marocchino di 28 anni è stato ucciso poco prima delle 18 di oggi, lunedì 26 gennaio a Milano, nel corso di una sparatoria con la polizia, avvenuta in via Peppino Impastato a Milano. adnkronos.com Sparatoria a Milano, 28enne ucciso da poliziotto durante controllo antidroga(LaPresse) Un 28enne nordafricano è morto in una sparatoria nel tardo pomeriggio di ieri a Milano, in zona Rogoredo. Una pattuglia di agenti, sia in borghese sia in divisa, era impegnata ... ilmattino.it 4 di sera. . "Nella sparatoria di Milano non c’è solo una vittima, colui che ha perso la vita, ma anche il poliziotto è a sua volta una vittima a cui dobbiamo esprimere la nostra solidarietà" Francesco Giubilei a #4disera - facebook.com facebook Sparatoria a Milano, il poliziotto: "Per reazione ho mirato alla sagoma" #milano x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.