La Spagna sceglie l' inclusione | regolarizzerà 500mila migranti entrati irregolarmente

La Spagna annuncia una misura senza precedenti: regolarizzerà circa 500.000 migranti entrati irregolarmente nel paese. Mentre altri paesi rafforzano i confini e aumentano le restrizioni, Madrid sceglie di agire diversamente, puntando sull’inclusione. La decisione ha già suscitato reazioni di vario tipo, ma ora la priorità è mettere ordine in un sistema che da troppo tempo lascia senza risposta tanti immigrati irregolari.

Il governo socialista di Pedro Sanchez sottolinea di voler essere "un seme per combattere contro l’avanzata dell'estrema destra" Mentre gli Stati Uniti e molti paesi in Europa alzano muri e irrigidiscono confini e norme sui migranti, la Spagna va in controtendenza. L'esecutivo progressista di Pedro Sanchez avvia una regolarizzazione straordinaria destinata a oltre 500mila immigrati irregolari. Il provvedimento è stato approvato nella giornata di ieri, 27 gennaio, ed è il risultato di una lunga discussione tra i partiti della coalizione di governo. Podemos si è intestato il merito dell'approvazione di questa sanatoria, richiesta dalle organizzazioni sociali dal tempo della pandemia.🔗 Leggi su Today.it

La Spagna ha approvato un decreto per la regolarizzazione di circa 500 mila migranti e richiedenti asilo, adottando un approccio diverso rispetto alle politiche anti-immigrazione prevalenti in Europa.

Il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha avviato una procedura di regolarizzazione straordinaria per oltre 500.

