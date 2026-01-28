La solidarietà dell' associazione Sorrisi all’Orizzonte non si ferma | donazione per il reparto di angiologia

La solidarietà dell’associazione “Sorrisi all’Orizzonte” continua a muoversi concretamente. Questa volta hanno deciso di donare al reparto di angiologia, rafforzando il supporto alla sanità pubblica regionale. La loro azione dimostra come il volontariato possa fare la differenza, anche in tempi difficili.

Sostenere la sanità pubblica regionale è diventata una costante di molte associazioni di volontariato, club e anche associazioni sportive. Consapevoli dei costi elevati del servizio e di liste di attesa ancora molto lunghe per accedere a importanti esami o cure ambulatoriali. L'ultimo nobile esempio arriva dall'associazione di promozione sociale “Sorrisi all’Orizzonte”, realtà nata nel 2023 a Foligno da un gruppo di imprenditori impegnati a promuovere azioni di solidarietà e sostegno alle persone e alle strutture del territorio umbro. All'Ospedale di Foligno sono stati donati due personal computer destinati al reparto di Angiologia in sostituzione delle postazioni precedenti ormai obsolete.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Sorrisi allOrizzonte

L’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ha donato tre televisori da 32 pollici al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Ruggi di Salerno.

Venerdì 2 gennaio, nel reparto di pediatria dell’ospedale ‘Lotti’ di Pontedera, l’associazione Amici a Quattro Zampe ha portato un gesto di solidarietà e conforto ai piccoli pazienti.

Ultime notizie su Sorrisi allOrizzonte

