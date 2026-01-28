La sinistra manifesta contro l' arrivo dell' Ice e dimentica Rogoredo

La sinistra si è radunata ieri a Milano per protestare contro l’arrivo dell’Ice, l’agenzia federale americana. La manifestazione si è concentrata soprattutto nella zona di Rogoredo, dove si sono visti alcuni cori e bandiere. Tuttavia, nessuna scena violenta o incidente. Le immagini di Minneapolis sono lontane, e anche se le proteste sono forti, non sembra che ci siano rischi concreti per la sicurezza. La presenza degli agenti americani è stata accolta con tensione, ma senza scontri.

Non sono edificanti le immagini di Minneapolis, ma di qui a pensare che gli agenti dell'Ice, l'agenzia federale in arrivo a Milano per scortare i big americani possano essere un pericolo, ce ne corre. E così sono del tutto fuori luogo le grida che si levano alte nel campo di una sinistra che in un'assoluta crisi di idee, non può far altro che giocare di rimessa. Andando ogni giorno a caccia di qualcuno con cui prendersela, non potendo prendersela con se stessa. E così sabato ci toccherà la prima di una serie di manifestazioni di piazza, delle quali immaginerete bene quanto il presidente Trump si preoccuperà.

