Una nuova scatola arriva sul mercato, ma questa volta non si limita a offrire un semplice cocktail. La Seductive Box di Classy Cocktails vuole ricreare un momento speciale a casa, quasi come trovarsi in un bar di alto livello. L’obiettivo è far vivere l’esperienza di un rito, di un gesto che diventa un vero e proprio spettacolo domestico.

Ci sono prodotti che nascono per essere consumati e altri che ambiscono a essere messi in scena. La Seductive Box firmata Classy Cocktails appartiene alla seconda categoria: non si limita a contenere un cocktail, ma prova a ricreare un gesto, un tempo, un rituale domestico che guarda dichiaratamente al mondo del bar d’autore. Il progetto porta la firma di Patrick Pistolesi, l’anima di uno dei migliori cocktail bar italiani, il Drink Kong di Roma, certamente tra i nomi più riconoscibili della mixology internazionale, e ruota attorno a uno dei cocktail-simbolo degli ultimi vent’anni: il Pornstar Martini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Seductive Box di Classy Cocktails

