La scoperta di Auschwitz | il volo dell' aereo 60 PR 694 partito da Foggia che dall' alto immortalò l' Olocausto

Ieri pomeriggio, al Museo di Storia Naturale di Foggia, Luigi Iacomino ha ripercorso la storia dell’aereo 60 PR694. Quel velivolo partì da Foggia e, volando sopra Auschwitz, immortalò dall’alto le atrocità del campo di concentramento. Una scoperta che risale a molti anni fa, ma che resta ancora oggi un tassello fondamentale per ricordare e comprendere meglio quei momenti bui.

Come una missione di ricognizione partita da Foggia nel 1944 portò alla prima fotografia aerea del campo di sterminio nazista Il 4 aprile del 1944, un aereo D.H. Mosquito della South African Air Force decollò da una delle piste appartenenti al Foggia Airfield Complex, allora uno dei principali nodi logistici alleati nel Sud Italia. La missione, designata con il codice 60 PR694, aveva l'obiettivo di effettuare ricognizioni fotografiche sul territorio del Terzo Reich occupato dai nazisti. Nessuno, quel giorno, poteva immaginare che tra gli obiettivi fotografati ci fosse un sito destinato a diventare il simbolo dell'Olocausto: il campo di concentramento e sterminio di Auschwitz, in Polonia.

