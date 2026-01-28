La scena fantozziana del sindaco di Grosseto alle prese con la carrucola per bimbi E i suoi lo applaudono Il video

Il sindaco di Grosseto si fa notare ancora una volta per le sue gaffe. Questa volta, durante un evento pubblico, si è trovato alle prese con una carrucola per bambini, creando un momento imbarazzante che ha fatto sorridere chi era presente. E mentre sbagliava, i suoi sostenitori lo hanno applaudito come se fosse un eroe. Nel frattempo, circolano sui social video che lo ritraggono mentre si allena in palestra, tra balletti trash e battute politiche, e clip musicali in cui imita Giorgio Moroder. La sua presenza continua a dividere,

Balletti trash, video girati in palestra mentre fa i pesi e annuncia "per un comunista in meno", clip musicali in cui fa il verso a Giorgio Moroder. Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, non è nuovo a uscite – per usare un eufemismo – scarsamente istituzionali. E qualche giorno fa ci è cascato di nuovo (in tutti i sensi): durante l'inaugurazione del Parco del Diversivo, Vivarelli Colonna ha tentato in maniera goffa di usare la carrucola, o teleferica, per bambini. Prima ha provato a mettervi i piedi sopra, poi è caduto. Alla fine è riuscito a utilizzarla, tra gli applausi dei presenti.

