Dopo la sconfitta in Coppa Italia, la Savino del Bene torna in campo e vince facilmente contro Volei Alba con un perentorio 3-0. La squadra fiorentina dimostra ancora una volta di essere in forma e di voler puntare forte alla Champions League. La partita si è giocata senza troppi problemi, con le ragazze di coach Mascetti che hanno preso il comando fin dall’inizio, lasciando poco spazio alle avversarie. Ora la squadra si prepara alla prossima sfida continentale, con il morale alle stelle.

Firenze, 28 gennaio 2026 – Chiusa la pagina di Coppa Italia - “con un grande rammarico”, come ha commentato Marco Gaspari al termine della finale persa con Conegliano dopo un match giocato alla pari ed essere stata più volte in vantaggio - ora in Cev Champions League la Savino Del Bene vicecampionessa d’Europa in carica ritrova il sorriso. Nella quinta giornata della Pool A – la seconda di ritorno - giocata alla Sala Polivalent? di Blaj ha battuto infatti le rumene del Volei Alba bissando il risultato dell’andata e confermandosi momentaneamente al secondo posto in classifica, a -3 dalle turche del VakifBank, scese in campo ieri a tarda sera in casa delle francesi del Volero Le Cannet. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Savino del Bene domina e batte 3-0 il Volei Alba

Approfondimenti su Savino Del Bene

Il Savino del Bene Volley conquista una vittoria importante nel Mondiale per club, superando le padrone di casa di Osasco São Cristóvão Saúde con un netto 3-0.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Highlights | Savino Del Bene SCANDICCI vs. Volero LE CANNET | CEV ZEREN Group CL Volley 2026

Ultime notizie su Savino Del Bene

Argomenti discussi: Coppa Italia Frecciarossa 2026: presentate le Finali; Coppe europee – Scandicci in trasferta in Romania, Chieri e Vallefoglia inaugurano le nuove fasi di CEV Cup e Challenge Cup; Savino Del Bene Volley e Rinascente: prosegue la partnership anche per la stagione 2025-2026!; VOLLEY FEMMINILE SERIE A1- LA Savino Del Bene Scandicci in trasferta a Bergamo.

La Savino del Bene domina e batte 3-0 il Volei AlbaScandicci ha sempre tenuto saldamente in mano il pallino del gioco concedendosi però qualche pausa di troppo che ha permesso alle padrone di casa di trovare coraggio e di riportarsi sotto. Grande prot ... lanazione.it

Diretta/ Alba Blaj Scandicci (risultato finale 0-3): la Savino del Bene non sbaglia! (28 gennaio 2026)Diretta Alba Blaj Scandicci, risultato finale 0-3: quarta vittoria nel girone di Champions League per la Savino del Bene, ancora in corsa per i quarti. ilsussidiario.net

Volei Alba Blaj 6:00 pm (5.00 pm italiane) Sala Polivalenta Sky Sport Arena - NOW - DAZN #BELIEVE #savinogogogo #volleyball - facebook.com facebook