La Santa Messa domenicale di Radio Maria in onda dall’Istituto di Agazzi

La Santa Messa domenicale di Radio Maria si è svolta oggi dall’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi. Molti fedeli si sono riuniti in chiesa per ascoltare la celebrazione trasmessa in diretta, che ha attirato anche chi seguiva la messa da casa. La funzione si è svolta senza intoppi, con una partecipazione significativa nonostante il freddo di questa domenica.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Radio Maria in onda dall'Istituto "Madre della Divina Provvidenza" di Agazzi. La data segnata sul calendario è domenica 1 febbraio quando, a partire dalle 16.30, la Santa Messa celebrata nella struttura socio-sanitaria alle porte della città di Arezzo verrà trasmessa in diretta nazionale dalla nota emittente radiofonica cattolica. La registrazione, arricchita dalla recita di Rosario e Vespri, proporrà un'occasione di preghiera e spiritualità con cui verranno simbolicamente uniti gli ospiti e gli operatori dell'Istituto di Agazzi agli ascoltatori di tutta Italia. Il collegamento, coordinato dallo Studio Mobile di Radio Maria per la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, troverà il cuore nella Santa Messa celebrata da padre Giovanni Battista Scarinci dei Passionisti, l'ordine che nel 1948 acquistò la villa sulla collina di Agazzi per realizzare un nuovo Seminario nel Centro Italia e che avviò poi i lavori per la realizzazione dell'attuale struttura che, dal 1962, fu posta al servizio dei bisogni del territorio.

