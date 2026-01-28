La Romagna resta senza Appennino | cosa succede se 22 comuni smettono di essere montani

La Regione Emilia-Romagna sta vivendo un cambiamento importante. In ventidue comuni, il confine tra montagna e pianura sta scomparendo. La legge sulla montagna, che definisce le aree montane, potrebbe essere modificata o abolita. Il presidente Michele de Pascale ha già detto che quella legge è un errore e deve essere corretta. La questione ora diventa politica e amministrativa: cosa succederà a quei territori che, perdendo il riconoscimento di montani, rischiano di cambiare completamente?

I comuni romagnoli rischiano di perdere lo status di montani, con conseguenze su fondi, servizi e infrastrutture. Scuole, sanità e trasporti potrebbero subire tagli mentre lo spopolamento accelera L'Appennino romagnolo rischia di cambiare volto: la nuova legge sui comuni montani potrebbe cancellare lo status di 22 realtà locali, con effetti immediati su fondi, servizi e infrastrutture. Scuole, trasporti e sanità potrebbero subire tagli, mentre lo spopolamento accelera nelle valli e nei piccoli centri. Dietro i numeri, però, ci sono storie di comunità che resistono, progetti che ridanno vita ai borghi e persone pronte a sfidare l'abbandono.

