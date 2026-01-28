La rivolta dei portinai dell’ospedale Stipendi in ritardo svolta vicina

La tensione tra i portinai dell’ospedale si è finalmente allentata. Dopo giorni di proteste per gli stipendi in ritardo, questa mattina è arrivata la svolta. I bonifici sono stati inviati, e il pavimento dell’area di ingresso sarà presto rifatto. La protesta, iniziata con scioperi e presidi, sembra avvicinarsi a una conclusione, anche se i lavoratori restano in allerta. Ora sperano che le promesse si traducano in azioni concrete e che il loro lavoro venga riconosciuto come merita.

Il pressing sulla società funziona, "ieri pomeriggio sono partiti i bonifici e il pavimento verrà cambiato". La rivolta dei portinai dell'Asst Melegnano-Martesana dà i suoi frutti, "non hanno mai ricevuto lo stipendio nei termini, la data non è precisa – spiega Franco Sigismondi dell'Ugl Milano –. Ci sono anche problemi di mansionario e situazioni che mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori, il pavimento sconnesso all'Uboldo di Cernusco ha provocato un infortunio". Criticità "segnalate più volte agli interessati e al committente, l'azienda ospedaliera, e domani su richiesta della ditta ci sarà un sopralluogo congiunto – aggiunge il sindacalista –.

