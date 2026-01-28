L’Italia sta affrontando un invecchiamento della popolazione sempre più evidente. La ricerca punta sul capitale di salute come chiave per far fronte a questa realtà, che vede più anziani e meno giovani. Lucifora spiega che bisogna investire sulla qualità della salute, perché solo così si potrà ridurre il peso di questa tendenza demografica. La sfida riguarda tutto il sistema, dall’assistenza alla prevenzione.

(Adnkronos) – L’invecchiamento della popolazione, soprattutto in Italia, è una traiettoria consolidata della demografia. La ricerca mirata a comprendere come e dove investire per generare un ritorno positivo per l’economia e il benessere sociale è stata condotta negli ultimi tre anni da Age-It, partenariato nazionale di ricerca finanziato dal Pnrr. Claudio Lucifora, componente del CdA di Age-it e Ordinario di Economia politica all’Università Cattolica di Milano, ha condotto una analisi di valutazione dei benefici attesi, cumulati su un orizzonte di due decenni, in cui viene stimato il rendimento dell’investimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La ricerca sull’invecchiamento della popolazione rende fino al 30%, Lucifora: “Puntiamo sul capitale di salute”

Approfondimenti su Invecchiamento Popolazione

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Invecchiamento Popolazione

Argomenti discussi: Camerae Sanitatis. Longevità consapevole: dall’alimentazione alla prevenzione, l’Italia ripensa l’invecchiamento; Il vaccino contro il fuoco di Sant'Antonio rallenta l’invecchiamento biologico; ANZIANI INVECCHIARE BENE IN UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA; Cacao e cioccolato fondente, così abbassano l’età biologica e combattono l’invecchiamento.

Il vaccino contro il fuoco di Sant'Antonio rallenta l’invecchiamento biologicoDati longitudinali suggeriscono un’associazione tra risposta immunitaria e parametri cellulari tipici di un organismo più resiliente ... notizie.tiscali.it

Longevità e Invecchiamento attivo: la ricetta di Age-ITInvecchiare in salute in una società che invecchia, comprendere i fattori biologici, sociali, economici e demografici che incidono sull’invecchiamento, studiare dati e strategie per progettare ... ilmattino.it

Alla ricerca di un'altra affermazione per la squadra etnea - facebook.com facebook