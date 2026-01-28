La Regione Lazio affida a Roma Tre lo studio per la difesa integrata delle coste

La Regione Lazio ha scelto Roma Tre per uno studio sulla difesa delle coste. L’università supporterà l’ente nel contrastare l’erosione della zona laziale. Quest’anno l’ateneo ha aperto una nuova sede nell’ex Enalc Hotel di Ostia e ora si impegna a realizzare un progetto specifico per proteggere le coste.

Rinnovato l'accordo con l'Ateneo romano per aggiornare i risultati del Piano per la difesa della costa di Roma e del Lazio Roma Tre supporterà la Regione nel contrastare l'erosione della costa laziale. L'ateneo, che nel 2024 ha inaugurato una nuova sede nell'ex Enalc Hotel di Ostia, ha sottoscritto una convenzione per realizzare uno studio specialistico. Il dipartimento di Ingegneria civile, informatica e delle tecnologie aeronautiche, ha infatti preso l'impegno di aggiornare le analisi a supporto del "Piano di difesa integrata delle coste del Lazio". Il sodalizio tra l'ente governato da Francesco Rocca e Roma Tre aveva preso avvio già nel 2023, permettendo l'elaborazione del "Piano per la difesa integrata della costa del Lazio".

La Regione Lazio e l’Università Roma Tre hanno firmato una convenzione per aggiornare le analisi di supporto al Piano di Difesa Integrata delle Coste, con l’obiettivo di migliorare la tutela del litorale regionale attraverso uno studio specialistico e approfondito.

Negli ultimi anni, la difesa aerea ha assunto un ruolo centrale nelle strategie militari di molti Paesi.

Regione Lazio – Cotral: migliora l’affidabilità del servizio ferroviario Roma-Viterbo e MetromareForte riduzione delle soppressioni di treni nel bimestre novembre–dicembre 2025 Ghera: «In due anni e mezzo la Regione Lazio ha avviato, grazie all'impegno di Cotral, un piano di manutenzioni e revisi ... newtuscia.it

FESR: come la Regione Lazio impiegherà 1,14 miliardi in 24 mesi per imprese e digitalizzazioneIl Programma Regionale, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo (PR FESR Lazio 2021-2027), è il principale strumento finanziario per la crescita economica e sociale del territorio. Il 2026 sarà dec ... economyup.it

Avviso Allerta meteo . Bollettino della Protezione Civile Regione Lazio del 27.01.2026 e giorno successivo. Allerta nelle zone indicate dalla Regione Lazio. #noisiamoAEOPC #protezionecivile #regionelazio #allertameteo - facebook.com facebook

#DirettaConsiglio, promozione dei percorsi storici del '900, @CosmoMitrano_ (FI): "Confronto serrato, la Regione Lazio si dota di uno strumento che punta sul ripudio di ogni forma di discriminazione e condanna ogni tipo di nefandezza" x.com