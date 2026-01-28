La Regione chiarisca quale sarà il futuro dell' ospedale di Borgotaro
La Regione deve fare chiarezza sul futuro dell’ospedale di Borgotaro. La richiesta arriva dai cittadini e dai lavoratori della struttura, che vogliono sapere se il Santa Maria continuerà a essere un punto di riferimento per il territorio o se cambieranno i suoi servizi. La Regione ha il compito di chiarire quale ruolo avrà questa struttura nella pianificazione sanitaria, soprattutto in vista delle decisioni sulla sua missione e sui servizi offerti. I residenti aspettano risposte concrete e un impegno reale da parte delle autorità.
Il consigliere Bocchi chiede quale ruolo funzionale e organizzativo verrà attribuito al Santa Maria nella pianificazione sanitaria provinciale e regionale La Regione faccia chiarezza sul futuro dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro (Parma) precisando quale ruolo funzionale e organizzativo verrà attribuito alla strutture nella pianificazione sanitaria provinciale e regionale, con particolare riferimento alla definizione della sua missione (di base, intermedio, specialistico o hub di area vasta). Precisi, inoltre, se è prevista la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero nell'area dell'Alta Val Taro, con una vocazione specialistica, se ci siano studi di fattibilità, ipotesi di localizzazione, costi stimati e fonti di finanziamento.🔗 Leggi su Parmatoday.it
