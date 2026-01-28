La Regione chiarisca quale sarà il futuro dell' ospedale di Borgotaro

La Regione deve fare chiarezza sul futuro dell’ospedale di Borgotaro. La richiesta arriva dai cittadini e dai lavoratori della struttura, che vogliono sapere se il Santa Maria continuerà a essere un punto di riferimento per il territorio o se cambieranno i suoi servizi. La Regione ha il compito di chiarire quale ruolo avrà questa struttura nella pianificazione sanitaria, soprattutto in vista delle decisioni sulla sua missione e sui servizi offerti. I residenti aspettano risposte concrete e un impegno reale da parte delle autorità.

Il consigliere Bocchi chiede quale ruolo funzionale e organizzativo verrà attribuito al Santa Maria nella pianificazione sanitaria provinciale e regionale La Regione faccia chiarezza sul futuro dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro (Parma) precisando quale ruolo funzionale e organizzativo verrà attribuito alla strutture nella pianificazione sanitaria provinciale e regionale, con particolare riferimento alla definizione della sua missione (di base, intermedio, specialistico o hub di area vasta). Precisi, inoltre, se è prevista la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero nell'area dell'Alta Val Taro, con una vocazione specialistica, se ci siano studi di fattibilità, ipotesi di localizzazione, costi stimati e fonti di finanziamento.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Borgotaro Hospital

Il futuro di Samir Handanovic come portiere dell'Inter resta ancora incerto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Borgotaro Hospital

Argomenti discussi: Ospedali in affanno, i sindaci: La Regione chiarisca sullo stato di Asl e presidi; Casadei (M5s) su Gruppo Aeffe: Regione chiarisca quali iniziative preveda a tutela dei lavoratori licenziati e dell’intero settore; Agenti ICE in Veneto per Milano Cortina, Manildo: La Regione chiarisca; Ospedali in affanno, i sindaci: 'La Regione chiarisca sullo stato di Asl e presidi'.

Ospedali in affanno, i sindaci: La Regione chiarisca sullo stato di Asl e presidiOtto sindaci dell'area Sangro-Aventino hanno inviato una formale richiesta di verifica sulle gravi problematiche denunciate in un video-messaggio dalla referente del Nursing Up ... chietitoday.it

Contributo di 15mila euro. Ora la Regione chiariscaÈ necessario fare piena luce sull’assegnazione e sull’utilizzo del contributo regionale di 15mila euro destinato al cosiddetto Festival del Libro del Comune di Macerata e trasferito integralmente all ... ilrestodelcarlino.it

La nota del consigliere comunale sanvitese Luciano Cavaliere (FdI): "La Regione chiarisca senza ulteriori ambiguità tempi, risorse e responsabilità degli interventi promessi e avvii immediatamente la rimozione delle ceneri e la bonifica dell'area e di tutti i siti" facebook