La situazione politica si fa sempre più complessa per Giorgia Meloni. La presenza di Donald Trump e le sue polemiche sulla radioattività la costringono a prendere decisioni importanti. In vista delle elezioni del 2026, la leader di Fratelli d’Italia si trova a dover affrontare un problema difficile da gestire, tra critiche e aspettative. La sua strategia dovrà essere chiara per non perdere terreno.

L’emancipazione dal trumpismo, per Meloni, è una sfida più delicata della sicurezza e della crescita. I primi segnali su Nato, Groenlandia, dazi, Kyiv e Kabul ci sono. Punti che mancano, tragedie rimosse e destra in mutande L'Immigration and Customs Enforcement è sempre più impopolare. I sondaggi Il tema del 2026 sarà tutto lì: che fare con lui? Nell’orizzonte politico di Giorgia Meloni, c’è un problema da governare più difficile di qualsiasi questione legata all’economia, alla sicurezza, alla crescita, al lavoro. E’ una questione che riguarda un nome divenuto radioattivo per la destra meloniana e che provoca nella presidente del Consiglio un sentimento non solo di imbarazzo ma anche di disorientamento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La radioattività di Trump costringe Meloni a una svolta

