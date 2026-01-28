La rabbia di Nadzeya e Harald cresce giorno dopo giorno. La coppia si trova nel cuore del bosco, lontano dai loro figli, e non ha più parole per descrivere il dolore. Sono passati ormai 100 giorni da quando hanno perso i bambini, e non credono a una semplice coincidenza. Parlano di un rapimento illegittimo e chiedono giustizia. La loro speranza è di ricevere risposte e riabbracciare presto i figli.

Caprese Michelangelo (Arezzo), 28 gennaio 2026 – Padre e madre ancora lontano dai giovanissimi figli. Sono trascorsi più di cento giorni (104 per l’esattezza) da quel giovedì 16 ottobre nel quale gli assistenti sociali, con l’ausilio dei carabinieri, si recarono nel bel casal e in località La Creta – nel Comune di Caprese Michelangelo e a un paio di chilometri e poco più dal capoluogo – per portare via i figli minorenni, entrambi maschi di 9 e 5 anni, di Harald Leo Valentin e della moglie Nadzeya, altoatesino lui e di origine bielorussa lei, trasferitisi in Valtiberina dalla Val Badia, in provincia di Bolzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rabbia di Nadzeya e Harald, l’altra famiglia nel bosco: “100 giorni senza i nostri figli, è un rapimento illegittimo”

