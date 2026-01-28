La crisi ecologica ha un nuovo volto, e si lega anche al modo in cui produciamo e consumiamo cibo. Negli ultimi decenni, si è spesso parlato di salute, di agricoltura o di ambiente come questioni separate, ma ora emerge chiaro che sono tutte collegate. La produzione alimentare, infatti, ha un ruolo centrale nel peggiorare la situazione ambientale e richiede un’attenzione immediata.

Negli ultimi decenni la questione alimentare è stata trattata come un insieme di problemi distinti: la salute individuale da una parte, la produttività agricola dall’altra, l’impatto ambientale altrove. Un commento appena pubblicato su Nature ricompone questi piani mostrando che produzione di cibo, qualità delle diete e funzionamento del pianeta sono legati da relazioni fisiche e biologiche dirette. Il modo in cui l’umanità coltiva i campi, alleva animali, usa fertilizzanti, consuma acqua ed energia e occupa suolo modifica i grandi cicli chimici e biologici che regolano la dinamica della Terra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La questione alimentare è uno dei motori principali della crisi ecologica

