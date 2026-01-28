La Pugilistica del Navile compie 4 anni | libri griglia accesa e il live dei Basement Boppers

La Pugilistica del Navile festeggia i suoi primi quattro anni con una giornata ricca di eventi. L’appuntamento è il 30 gennaio, con un pomeriggio di pugilato, musica e buon cibo. La manifestazione si svolgerà dalle 15, con un incontro di boxe seguito da musica dal vivo, birra e la classica griglia accesa per tutti. Un modo semplice per riunire amici e appassionati, senza troppe formalità.

Si comincia alle 15.00 con open sparring day, sessione di pugilato rivolta agli agonisti, in preparazione ai prossimi impegni sportivi. Amatori benvenuti: possibilità di allenarsi e assistere allo sparring. Alle 19:00 c'è la presentazione del libro "Combattere per poter combattere" con l'autore Iacopo Ricci e l'illustratrice Marta Sicigliano (edito @redstarpress). Alle 21:00 musica dal vivo con il Rock'n Roll dei Basement Boppers e poi a creepy ring live set.

