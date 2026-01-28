La Protezione civile della Campania ha prorogato l' allerta meteo gialla

La Protezione civile della Campania ha deciso di prorogare l’allerta meteo gialla. Per tutta la regione restano in vigore allerte per piogge, temporali, vento forte e mare agitato. Le previsioni segnalano che le condizioni meteo rimarranno instabili anche nelle prossime ore. La situazione ha portato le autorità a invitare cittadini e imprese a mantenere prudenza e a seguire gli aggiornamenti.

Sono in vigore sull’intero territorio regionale una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali e una allerta per vento forte e mare agitato.La perturbazione in atto sta portando precipitazioni che, al momento, si stanno rivelando particolarmente intense a scala locale.Non ci sono, ad.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

