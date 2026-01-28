Domani nella soap italiana si svelano nuovi dettagli sulla vicenda di Jana. Pia corre da Curro dopo aver scoperto che Jana è stata avvelenata. La scena si fa tesa, mentre i due cercano di capire cosa sia successo e chi possa essere il responsabile. La suspense cresce e i personaggi si avvicinano a una verità che potrebbe cambiare tutto.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Pia corre da Curro dopo la scoperta scioccante sul corpo di Jana. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel chiede a Maria di restare alla tenuta. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: L'ossessione di Curro per la verità sulla morte di Jana lo spinge a ipotizzare un avvelenamento, portandolo a un passo dal riesumarne il corpo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 29 gennaio: Jana è stata avvelenata e Curro e Pia lo sanno

Approfondimenti su Jana Curro

Dal 5 all’11 gennaio 2026, nelle puntate di La Promessa, Pia scoprirà che Curro Exposito sta indagando sulla morte di Jana.

Nella prossima puntata della soap spagnola in onda il 9 gennaio, Curro si impegna a scoprire l’assassino di Jana, rischiando tutto per fare luce sulla verità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Jana Curro

Argomenti discussi: La Promessa, cosa succede nella puntata del 29 gennaio: anticipazioni; La Promessa: anticipazioni dal 26 al 31 gennaio! Catalina partorisce una bambina!; Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026: Michael scopre che Nicole ha baciato Erik; Oroscopo del giorno dopo: giovedì 29 gennaio 2026 (San Costanzo di Perugia).

La Promessa Anticipazioni 29 gennaio 2026: La verità viene a galla, Curro e Pia ora sanno tutto!Ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 29 gennaio 2026. Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. msn.com

La Promessa anticipazioni 29 gennaio: Jana è stata avvelenata e Curro e Pia lo sannoEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Pia corre da Curro dopo la scoperta scioccante sul corpo di Jana. movieplayer.it

La promessa: Leocadia blocca il matrimonio tra Adriano e Catalina #lapromessa #anticipazioni #spoiler x.com

La Promessa, anticipazioni dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026: Curro e lo strano “incidente” a cavallo Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della soap iberica di Rete 4 - facebook.com facebook