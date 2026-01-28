La prima edizione di Nameless Winter con Gigi D’Agostino headliner

La prima edizione di Nameless Winter si svolgerà il 14 e 15 febbraio a Barzio, in provincia di Lecco. Gli organizzatori hanno annunciato la line-up completa, con Gigi D’Agostino come headliner. La festa promette di essere un evento da non perdere per gli appassionati di musica e montagna.

Milano, 28 gen. (askanews) – La prima edizione di Nameless Winter, che si terrà sabato 14 e domenica 15 febbraio a Barzio (LC), è pronta a partire: svelata la line up completa. Sarà Gigi D’Agostino, icona indiscussa della dance italiana nel mondo, l’headliner della prima giornata, quella di sabato 14 febbraio. Alla sua esibizione si aggiungeranno quelle di Merk & Kremont, Zomboy, Automhate, Marnik, Conrad Taylor e Kiss’N’Fly. A guidare la line up di domenica 15 febbraio sarà invece Axwell, dj e produttore di fama mondiale. La performance sarà anticipata da quelle di Edmmaro, Rudeejay, Yetti, Astrality, Padma San e Danilo Seclì.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La prima edizione del Nameless Winter si avvicina e la lineup completa è stata finalmente annunciata.

Il Nameless Festival ha svelato le prime line-up per il 2026, offrendo uno sguardo sulle esibizioni che caratterizzeranno gli eventi.

