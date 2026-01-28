Il nuovo allenatore del Parma, mister Parlato, ha diretto il suo primo allenamento con la squadra al centro sportivo Fabbri. La seduta si è svolta sotto un cielo terso, con tutti i giocatori a disposizione e pronti a mettersi a disposizione del tecnico. I tifosi sono curiosi di vedere come il mister guiderà i biancazzurri in vista della prossima gara di coppa.

Una bella giornata di sole ha impreziosito il primo allenamento in biancazzurro di mister Parlato al centro sportivo Fabbri. Il tecnico napoletano lavorerà di mattina anche oggi e nei prossimi giorni, in vista della finale della fase regionale di Coppa Italia in programma sabato alle 15 a Correggio contro il Nibbiano Valtidone. Ed è stata già stata fissata una seduta pure per domenica mattina, del resto non c'è tempo da perdere anche perché tra una settimana esatta – mercoledì prossimo alle 20,30 allo stadio Raibosola – Iglio e compagni torneranno in campo in campionato nel recupero contro la Comacchiese e domenica 8 febbraio allo stadio Mazza arriverà il Castenaso.

© Ilrestodelcarlino.it - La ’prima’ del mister. Tutti a disposizione in vista della Coppa

