’La porta aperta’ per spiegare agli studenti i valori da difendere

Da lanazione.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige si è tenuto un incontro con lo scrittore Mario Pacifici, autore di

Un momento di incontro e di confronto per ricordare le vittime dell’Olocausto. Al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige si è svolto ieri l’incontro con lo scrittore Mario Pacifici, autore di ’La porta aperta’. "È sempre emozionante – ha dichiarato il sindaco Gianfranco Chelini – vedere la sala con così tanti giovani. E da loro dobbiamo ripartire e investire, cercando di costruire una società migliore, basata su valori sani e condivisi. Incontri di questo tipo, dunque, sono molto importanti perché permettono ai giovani di riflettere e conoscere, favorendo così la loro crescita personale". "In un momento in cui le divisioni e i conflitti – ha detto l’assessora Patrizia Puccini – colpiscono la comunità mondiale, è fondamentale promuovere valori come la memoria, la solidarietà e il rispetto reciproco". 🔗 Leggi su Lanazione.it

8217la porta aperta8217 per spiegare agli studenti i valori da difendere

© Lanazione.it - ’La porta aperta’ per spiegare agli studenti i valori da difendere

Approfondimenti su Nuovo cinema Tirreno

“La porta aperta”, un libro per spiegare ai bambini la Giornata della Memoria: “Bisogna aiutarli a comprendere l’abisso del male e a contrapporvi il bene”

La Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio, è un’occasione per sensibilizzare i più giovani sulla storia dell’Olocausto.

A Palermo parte “Sei tu il tipo giusto?”, l’iniziativa di Comune e ADMO per spiegare la donazione di midollo agli studenti delle superiori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Nuovo cinema Tirreno

Argomenti discussi: La porta aperta, un libro per spiegare ai bambini la Giornata della Memoria: Bisogna aiutarli a comprendere l’abisso del male e a contrapporvi il bene; ’La porta aperta’ per spiegare agli studenti i valori da difendere; Violenza ostetrica, Giorgia: Costretta ad andare in bagno con la porta aperta mentre un portantino mi fissava; E’ Gilberto Allesina il nuovo presidente di Porta Aperta Carpi.

la porta aperta per’La porta aperta’ per spiegare agli studenti i valori da difendereUn momento di incontro e di confronto per ricordare le vittime dell’Olocausto. Al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige ... lanazione.it

la porta aperta perLa porta aperta, un libro per spiegare ai bambini la Giornata della Memoria: Bisogna aiutarli a comprendere l’abisso del male e a contrapporvi il beneUn libro che racconta una storia vera di salvataggio durante la Shoah, per aiutare i bambini a capire il valore della Giornata della Memoria ... ilfattoquotidiano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.