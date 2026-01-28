’La porta aperta’ per spiegare agli studenti i valori da difendere
Ieri al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige si è tenuto un incontro con lo scrittore Mario Pacifici, autore di
Un momento di incontro e di confronto per ricordare le vittime dell’Olocausto. Al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige si è svolto ieri l’incontro con lo scrittore Mario Pacifici, autore di ’La porta aperta’. "È sempre emozionante – ha dichiarato il sindaco Gianfranco Chelini – vedere la sala con così tanti giovani. E da loro dobbiamo ripartire e investire, cercando di costruire una società migliore, basata su valori sani e condivisi. Incontri di questo tipo, dunque, sono molto importanti perché permettono ai giovani di riflettere e conoscere, favorendo così la loro crescita personale". "In un momento in cui le divisioni e i conflitti – ha detto l’assessora Patrizia Puccini – colpiscono la comunità mondiale, è fondamentale promuovere valori come la memoria, la solidarietà e il rispetto reciproco". 🔗 Leggi su Lanazione.it
