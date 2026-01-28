La polemica e le piazze Conte | parliamo di Palestina I ProPal alle commemorazioni

La tensione torna a salire nelle piazze italiane, divise tra chi manifesta solidarietà per la Palestina e chi condanna ogni forma di antisemitismo. In mezzo, le parole di Conte che invita a concentrarsi sul tema palestinese, mentre i ProPal partecipano alle commemorazioni. La situazione resta calda e tutta da seguire.

"La Repubblica italiana rifiuta ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio in Italia". C’è un testo per le nuove norme di contrasto all’antisemitismo che parte da queste parole, è firmato dal capogruppo della Lega Massimiliano Romeo ed è stato adottato ieri in commissione Affari costituzionali al Senato come base, canovaccio, per la legge che verrà. La maggioranza lo vota compatta, con il sostegno anche di Italia Viva che aveva presentato un ddl molto simile, ma Pd, M5s e Avs lo bocciano accusando il centrodestra "di aver scelto il testo peggiore (ne sono stati presentati sette, ndr), cioè quello più divisivo" visto che prevede la possibilità di vietare le manifestazioni che possono sfociare nell’antisemitismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

