La parrucchiera della solidarietà Capelli per i feriti di Crans-Montana | I piccoli gesti fanno la differanza

A Crans-Montana, una parrucchiera si è unita alla solidarietà donando le sue trecce per i feriti dell’incendio di Capodanno. La donna ha spiegato che anche un gesto semplice, come regalare i propri capelli, può fare la differenza per chi sta affrontando momenti difficili. Le trecce saranno trasformate in parrucche per aiutare i ragazzi feriti a sentirsi un po’ meglio.

La solidarietà per i ragazzi rimasti feriti nell' incendio di Capodanno a Crans-Montana si concretizza donando le trecce dei capelli, che diventeranno parrucche. A Bresso, Maria Antonietta Carfì, detta "Anto", titolare del negozio di Carfì Parrucchieri, nella galleria del Center City di via Marconi, ha aderito all'appello lanciato da una parrucchiera svizzera in grado di realizzare proprio le parrucche: questo perché "un piccolo gesto può fare una grande differenza", come dice Maria Antonietta, invitando le sue clienti e quanti la seguono sui social a "donare i loro capelli". Con Susanna Buzzanga, che lavora con lei in negozio, da giorni è impegnata in questa iniziativa, che sta raggiungendo diverse zone d'Italia, grazie proprio ai social network.

