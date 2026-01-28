La neve imbianca tutto il Trentino video Come cambia il meteo nelle prossime ore

La neve copre tutto il Trentino, trasformando il paesaggio in un quadro bianco. La giornata di mercoledì 28 gennaio è stata caratterizzata da una vasta nevicata che ha interessato tutta la provincia. Le immagini condivise da una lettrice mostrano Susà in Valsugana, dove la neve ha creato scenari davvero suggestivi. Ora il meteo cambierà nelle prossime ore, con previsioni di ulteriore neve e temperature in calo.

La nevicata che ha interessato il Trentino nella giornata di mercoledì 28 gennaio ha riguardato tutta la Provincia, favorendo scenari mozzafiato come quello che arriva da Susà in Valsugana e che ci è stato fornito da una nostra lettrice. Ma come proseguirà l’andamento della nevicata nelle prossime ore? Dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione fino all’esaurimento delle precipitazioni, con un ulteriore innalzamento della quota neve, che si porterà quasi ovunque oltre i 1200–1400 metri. Entro sera, oltre i 1.000–1.300 metri potranno cadere altri 10–20 centimetri di neve o più, con accumuli maggiori alle quote più elevate e quantitativi via via inferiori scendendo di quota.🔗 Leggi su Trentotoday.it

L'Italia si prepara a un fine settimana caratterizzato da condizioni invernali, con un fronte perturbato che interesserà diverse regioni.

