la musica di andrea brunini conquista il pubblico del giappone

Andrea Brunini rinnova l’esperienza in Giappone, con un nuovo ciclo di 19 concerti dopo gli otto dell’estate dello scorso anno. Il giovane cantautore di Borgo a Mozzano si trova già da qualche giorno nella Terra del Sol Levante, dove la sua musica è molto apprezzata. Si tratterrà fino al 16 febbraio prossimo, proponendo le sue canzoni attraverso un Tour, denominato "Look My Art", che toccherà le più importanti città: Tokio, Osaka e Kyoto e il loro Hinterland, in locali prestigiosi e alla moda. Un impegno molto intenso per un pubblico che lo apprezza molto, contando anche sulla collaborazione di artisti sia locali che internazionali, che introdurranno i suoi concerti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

