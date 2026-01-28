La Mascarata Serinese apre il Carnevale 2026 tra tradizione gemellaggi e feste

Serino si appresta a iniziare il Carnevale 2026 con la tradizionale Mascarata Serinese. Il fine settimana sarà pieno di festeggiamenti, tra sfilate di maschere, musica e balli, che coinvolgeranno l’intera comunità. La manifestazione, chiamata MA.BI 2026, segna il via alle celebrazioni del Carnevale, puntando su folklore e tradizione popolare. La piazza si riempirà di colori e allegria, mentre gruppi e cittadini si preparano a vivere momenti di festa autentici e condivisi.

Serino si prepara a vivere un fine settimana ricco di eventi con la Mascarata Serinese MA.BI 2026, che darà ufficialmente il via alle celebrazioni del Carnevale all'insegna del folklore e della tradizione popolare.Il primo appuntamento è fissato per sabato 31 gennaio presso il Centro Caritas di.

