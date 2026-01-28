La maglia dell' inter e un mare di fiori | l' ultimo saluto a Peter Luis Lopez Borja

I funerali di Peter Luis Lopez Borja si sono celebrati oggi nella chiesa di Sampierdarena, con oltre 300 persone che hanno voluto salutarlo. Sul feretro una maglia dell’Inter, circondata da un mare di fiori. La cerimonia è stata molto commossa, con amici, parenti e conoscenti che hanno ricordato l’artigiano di 46 anni morto lo scorso 21 gennaio in un incidente. La chiesa era piena di dolore e di ricordi, mentre tutti hanno espresso il loro addio a una persona amata.

Una maglia dell'Inter sul feretro, un mare di fiori intorno e tanto dolore. Si sono svolti nella chiesa di San Giovanni e Bosco e San Gaetano di Sampierdarena, con la partecipazione di oltre 300 persone, i funerali Peter Luis Lopez Borja, l'artigiano di 46 anni morto lo scorso 21 gennaio in un incidente stradale in lungobisagno Istria. La comunità ecuadoriana si è stretta intorno alla famiglia, in prima fila la moglie, Alessandra, madre dei loro due bambini. "Chi lo conosceva sa com'era: non soltanto un bravo ragazzo, ma figlio, padre, fratello esemplare - ha detto la donna, dal pulpito -.

